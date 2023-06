Published: 23 Jun 2023 11 AM Updated: 23 Jun 2023 11 AM

`அன்று சொன்னார்... இன்று செய்தார்’ - கோவை முதல் பெண் பேருந்து ஓட்டுநருடன் பயணித்த கனிமொழி!

கோவை முதல் பெண் பேருந்து ஓட்டுநர் ஷர்மிளாவுடன் திமுக எம்.பி கனிமொழி பயணம் செய்தார்.