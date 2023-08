Published: Just Now Updated: Just Now

``இந்தியைத் திணிப்பதை நிறுத்திவிட்டு, சிலப்பதிகாரத்தைப் படியுங்கள்!" - மக்களவையில் கனிமொழி காட்டம்

``திரௌபதியைப் போலத்தான், மணிப்பூர் பெண்களும் தங்களின் ஆடைகள் கழற்றப்படும்போது ஏதேனும் ஒரு கடவுளை வேண்டியிருப்பார்கள். ஆனால் அவர்களைக் காப்பாற்ற கடவுளும் வரவில்லை, அரசும் வரவில்லை." - கனிமொழி