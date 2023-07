Published: Just Now Updated: Just Now

``ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை டிஸ்மிஸ் செய்ய, நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்துவோம்!" - டெல்லியில் டி.ஆர்.பாலு

``பிரதமர் நிலையில் இருப்பவர்கள் நேரடியாக தி.மு.க-வைத் தாக்கிப் பேசியது கிடையாது. ஆனால், பிரதமர் என்.டி.ஏ கூட்டத்தில் தி.மு.க-வைக் குறிப்பிட்டுப் பேசுகிறார் என்றால், எதிர்க்கட்சிகளின் பலத்தைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்." - டி.ஆர்.பாலு