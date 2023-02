Published: Just Now Updated: Just Now

``அரசு அமைப்புகளை கூட்டணி கட்சி போல ஆட்டுவிக்கிறது பாஜக" - சிசோடியா கைதுக்கு டி.ஆர்.பாலு கண்டனம்!

``பா.ஜ.க அரசு பதவியேற்றது முதலே, தங்கள் கொள்கைக்கு எதிராகச் சிந்திக்கும் எழுத்தாளர்கள், பத்திரிகையாளர்கள் என அனைத்துத் தரப்பினரையும் குறிவைத்து அச்சுறுத்தும் போக்கு தொடங்கிவிட்டது." - டி.ஆர்.பாலு