``கோபாலபுரத்தை நோக்கிப் பயணிக்கும் கொங்கு மண்டலம்!" - கோவை கண்டனக் கூட்டத்தில் கொதித்த டி.ஆர்.பாலு

``அரவக்குறிச்சி தொடங்கி ஈரோடு வரையிலான தேர்தல்களில் தி.மு.க வெற்றிபெற செந்தில் பாலாஜி முக்கியக் காரணம். கொங்கு மண்டலத்தின் முக்கியத் தலைவராக விளங்குகிறார்." - டி.ஆர்.பாலு