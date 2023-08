Published: 04 Aug 2023 10 AM Updated: 04 Aug 2023 10 AM

``சாதிய அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு வேலை செய்யுங்கள்..!" - கூட்டணி எம்.பி-க்களுக்கு மோடி

``அரசியலில் பெரிய இலக்குகளுக்காகப் பல சமயங்களில் தியாகங்கள் செய்யவேண்டியிருக்கும். பாஜக அதற்கு எப்போதும் தயாராகவே இருந்திருக்கிறது." - மோடி