Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

மசோதாக்களை ஆளுநர் நிலுவையில் வைத்தால் நிராகரித்ததாக அர்த்தமா?! - சட்டம் சொல்வது என்ன?

`சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றி அனுப்பப்பட்ட மசோதாவை நிலுவையில்வைப்பது என்றால் நிராகரிக்கப்பட்டது என்றுதான் அர்த்தம் என ஆளுநர் கூறியிருக்கும் கருத்துக்கு அரசியல் தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்புகளை தெரிவித்துள்ளனர்.