Published: 10 May 2023 7 PM Updated: 10 May 2023 7 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

பெண் எழுத்தாளருக்குப் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த விவகாரம்; ட்ரம்ப் ரூ.41 கோடி இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு!

ட்ரம்ப், பாதிக்கப்பட்ட எழுத்தாளர் இ.ஜீன் கரோல் (E Jean Carroll)-க்கு 5 மில்லியன் டாலர் (இந்திய மதிப்பில் ரூ.41 கோடி) இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.