"நான் பேசும்போது குறுக்கப் பேசாதீங்க..!" - கோபத்தில் கொந்தளித்த மேயர் பிரியா

சென்னை மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டத்தில் அ.தி.மு.க கவுன்சிலரை தி.மு.க கவுன்சிலர்கள் ``வாய்ப்பு கொடுத்தால் பயன்படுத்திக்கொள். இல்லையேல் வாயை மூடு!" எனப் பேச மன்றத்தில் சண்டை முற்றி மீண்டும் கூச்சலும் குழப்பமும் ஏற்பட்டது.