Published: Just Now Updated: Just Now

Vijay: "நாளைய வாக்காளர்களே... நம்ம விரலை வெச்சு நம்ம கண்ணையே குத்துற வேலை நடக்குது!" - விஜய் பேச்சு

``அம்பேத்கர், பெரியார், காமராஜர் என எல்லா தலைவர்களையும் படியுங்கள். நம்ம விரலை வைத்து நம்ம கண்ணையே குத்தும் வேலைதான் நடந்துகொண்டிருக்கிறது." - விஜய்