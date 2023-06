Published: 18 Jun 2023 10 AM Updated: 18 Jun 2023 10 AM

தொடரும் NCERT சர்ச்சை: `எங்கள் பெயரை நீக்குங்கள்..!' - போர்க்கொடி தூக்கும் ஆசிரியர்கள்- என்ன காரணம்?

`கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இஸ்லாமியர்கள், முகலாயர்கள், டார்வினின் பரிணாமக் கோட்பாடு, ஜனநாயகம், குஜராத் கலவரம் போன்ற பாடங்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது மத்திய பா.ஜ.க அரசின் திட்டமிட்ட சதிச்செயல்' என தொடக்கம் முதலே பல்வேறு தரப்பினரும் குற்றம்சாட்டினர்.