Published: 15 Apr 2023 7 AM Updated: 15 Apr 2023 7 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``அதானி பிரச்னையை பேசினாலே பயந்து நடுங்குகிறார்கள்" - மத்திய அரசை சாடிய ரவிக்குமார் எம்.பி

"அதானி ஊழல் பற்றி நாடாளுமன்றத்தில் பேசிவிடுவார்கள், அது பதிவாகிவிடும் என்ற அச்சத்திலே தான் வரலாற்றிலே இல்லாத அளவிற்கு, பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரையே ஒருநாள் கூட நடத்தாமல் ஒட்டுமொத்த கூட்டத்தொடரையும் காலி செய்திருக்கிறார்கள்" - ரவிக்குமார் எம்.பி