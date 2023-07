Published: 28 Jul 2023 7 AM Updated: 28 Jul 2023 7 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

ED இயக்குநர் சஞ்சய் குமார் மிஸ்ரா பணி நீட்டிப்பு விவகாரம்; மத்திய அரசு ‘அடம்பிடிப்பது’ ஏன்?!

‘இவரை விட்டால் வேறு ஆளே இல்லையா?’ என்று மத்திய அரசைப் பார்த்து உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே கேள்வி எழுப்பியிருந்தது. ஆனால் மத்திய அரசோ, மீண்டும் அவரின் பதவிக்காலத்தை நீட்டிக்கக் கோரியது.