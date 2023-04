Published: Just Now Updated: Just Now

பிடிஆர் ஆடியோ:``உதயநிதியையும், சபரீசனையும் அமலாக்கத்துறை விசாரிக்க வேண்டும்!" - ஜெயக்குமார்

``உதயநிதியையும், சபரீசனையும் அமலாக்கத்துறை விசாரிக்க வேண்டும். அந்த முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அரசு கருவூலத்துக்கு வந்தால் மக்களின் பல கஷ்டங்கள் தீர்ந்து விடும்." - ஜெயக்குமார்

