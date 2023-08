Published: 14 Aug 2023 7 AM Updated: 14 Aug 2023 7 AM

`ஜெயலலிதாவுக்கு நடந்த கொடூரம்; நானே சாட்சி; அவையில் அன்று..!’ - ஸ்டாலினுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பதில்

"இப்போது இருகின்ற ஒரு மூத்த அமைச்சர் ஜெயலலிதா சேலையை பிடித்து இழுத்தார்." என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பரபர குற்றச்சாட்டு