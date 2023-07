Published: 04 Jul 2023 11 AM Updated: 04 Jul 2023 11 AM

மா.செ பதவிக்கு போட்டி; தஞ்சையில் அதிகரிக்கும் கோஷ்டி... எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு புதிய `தலைவலி’

ரேஸில் இருக்கும் பலர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் நேரடியாக தொடர்பில் இருக்கின்றனர். போட்டியை சமாளிக்க இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகள் வீதம் நான்கு மாவட்டங்களாக பிரித்து மாவட்ட செயலாளர் பதவியை கொடுத்து விடலாம் என ஆர்.காமராஜ் கணக்கு போட்டார்.