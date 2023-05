Published: 15 May 2023 5 PM Updated: 15 May 2023 5 PM

``ஸ்டாலின் ஒரு திறமையற்ற பொம்மை முதலமைச்சர்” - விளாசிய எடப்பாடி பழனிசாமி

``தமிழகத்தில் இன்றைக்கு கள்ளச்சாராயம் பெருகியுள்ளனது என சட்டமன்றத்திலே நான் காவல்துறை மானியக் கோரிக்கையில் பேசியிருக்கிறேன்.” - எடப்பாடி பழனிசாமி