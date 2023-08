Published: 17 Aug 2023 10 AM Updated: 17 Aug 2023 10 AM

``உதயநிதியின் போராட்ட அறிவிப்பு... அதிமுக மாநாட்டைப் பார்த்து பயந்து, நடுங்கி...” - எடப்பாடி அட்டாக்

``எதற்கும் `தில்' வேண்டும். நான் 7.5% இட ஒதுக்கீடு எப்படி வாங்கிக் கொடுத்தேன். அதிகாரத்தை வைத்து நான் என்ன செய்தேன். உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறதே. ஏன் பயம்?” - எடப்பாடி பழனிசாமி