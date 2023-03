Published: 03 Mar 2023 7 AM Updated: 03 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``ஈரோட்டில் வாக்காளர்களையே பார்க்க முடியவில்லை" - எடப்பாடி பழனிசாமி வேதனை

``30-க்கும் மேற்பட்ட அமைச்சர்கள், 21 மாத ஆட்சியில் சம்பாதித்த பணத்தை தண்ணீர் போல வாரி இரைத்து ஜனநாயகத்தை படுகொலை செய்துள்ளனர்” - எடப்பாடி பழனிசாமி