Published: 07 Jul 2023 11 AM Updated: 07 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

``செந்தில் பாலாஜி மட்டும் வாயைத் திறந்தால், இந்த ஆட்சி..!” - திருச்சியில் எடப்பாடி பழனிசாமி

``ஸ்டாலின் ஒரு திறமையில்லாத பொம்மை முதலமைச்சர். யாரோ எழுதிக் கொடுப்பதை என்னவென்று தெரியாமலேயே பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்” - எடப்பாடி பழனிசாமி