Published: 25 May 2020 11 AM Updated: 25 May 2020 11 AM

மாவட்டச் செயலாளர்கள் மாற்றம், எம்.ஜி.ஆர் பாணி வியூகம்... அடுத்த அதிரடிக்குத் தயாராகிறார் எடப்பாடி?!