தருமபுரி: ரூ.14 கோடி மதிப்பிலான 7,000 டன் நெல் மாயம்? - திமுக அரசைச் சாடும் இபிஎஸ்... என்ன நடந்தது?

Published: 30 May 2023 10 PM Updated: 30 May 2023 10 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

தருமபுரி: ரூ.14 கோடி மதிப்பிலான 7,000 டன் நெல் மாயம்? - திமுக அரசைச் சாடும் இபிஎஸ்... என்ன நடந்தது?

‘சர்க்கரையை எறும்பு தின்றது, சாக்கை கரையான் அரித்தது என்று ஒரு காலத்தில் கணக்கு காட்டியவர்கள், 7,000 டன் நெல்லுக்கு என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார்கள்?’ – எடப்பாடி பழனிசாமி