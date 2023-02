Published: 25 Feb 2023 7 AM Updated: 25 Feb 2023 7 AM

​​​​``எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு போட்டி​ திமுக அல்ல;​ நானும், ஓபிஎஸ்​ஸூம்தான்" - தேனியில் டிடிவி தினகரன்

``துரோகம் செய்தவர்கள் வாழ்ந்ததாக சரித்திரம் இல்லை. தற்போது வேண்டும் என்றால் எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றி பெற்றிருக்கலாம். சரியான நேரத்தில் மக்கள் தீர்ப்பளிப்பார்கள். மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு" - டிடிவி தினகரன்