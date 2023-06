Published: 13 Jun 2023 10 AM Updated: 13 Jun 2023 10 AM

செந்தில் பாலாஜியின் அரசு இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறை சோதனை; ரெய்டு குறித்து அமைச்சர் கூறியது என்ன?

சென்னையில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் அரசு இல்லத்தில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டுவருகின்றனர்.