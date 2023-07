Published: 17 Jul 2023 8 AM Updated: 17 Jul 2023 8 AM

`அமைச்சர் பொன்முடி வீட்டில் அமலாக்கத்துறை திடீர் ரெய்டு'; சென்னை, விழுப்புரம் என 5 இடங்களில் சோதனை!

சென்னை மற்றும் விழுப்புரத்தில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி வீடுகள் மற்றும் அவர் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை திடீர் சோதனை மேற்கொண்டிருக்கின்றனர்.