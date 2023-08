Published: Just Now Updated: Just Now

​திண்டுக்கல்​: திமுக தெற்கு ஒன்றியச் செயலாளர் வீ​ட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை!

செந்தில் பாலாஜியின் கைதுக்குப் பி​றகு அவருக்கு நெருக்கமான ஆதரவாளர்​கள் வீ​டுகளில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில்தான், வீரா​ சாமிநாதன்​ வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.