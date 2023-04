Published: 08 Apr 2023 7 AM Updated: 08 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

`சர்ச்சையில் சார்லஸ் முடிசூட்டு விழா!’ - மன்னராட்சிக்கு எதிராக திரளப்போகிறார்களா இங்கிலாந்து மக்கள்?

நீண்ட காலமாக நடைபெறாமல் இருந்துவந்த மூன்றாம் சார்லஸின் அதிகாரப்பூர்வ முடிசூட்டு விழா வரும் மே மாதம் 6-ம் தேதி நடைபெறும் என பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறது.