சிவகங்கை: ``துரோகத்தில் ஊறிக்கிடக்கிற நச்சுப்பாம்பு எடப்பாடி” - மருது அழகுராஜ் காட்டம்

``ஆர்.கே நகரில் தினகரனை அண்ணன், அண்ணன் என்று கூறிவிட்டு காரியம் முடிந்தவுடன் அவருக்கும் கட்சிக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்டவர் எடப்பாடி பழனிசாமி” - மருது அழகுராஜ்