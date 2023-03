Published: Just Now Updated: Just Now

`எடப்பாடி பழனிசாமி vs பன்னீர்செல்வம்’ - அதிமுக தோல்விக்குப் பின் அதிகரிக்கும் வார்த்தைப் போர்

பன்னீர் கருத்தை முன்வைத்து எடப்பாடி ஆதரவாளர்களும், பன்னீர் ஆதரவாளர்களுக்கும் இடையே சமூக வலைத்தளங்களில் கடுமையான வார்த்தை போர் நடந்துவருகிறது.