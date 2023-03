Published: 04 Mar 2023 7 AM Updated: 04 Mar 2023 7 AM

``ஈரோடு இடைத்தேர்தல் வெற்றி, முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு கிடைத்த நற்சான்றிதழ்” - துரை வைகோ

``ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க. கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர் இ.வி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் வெற்றி பெற்றிருப்பது, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு கிடைத்த நற்சான்றிதழ்” என துரைவைகோ தெரிவித்துள்ளார்.