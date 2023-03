Published: 02 Mar 2023 11 AM Updated: 02 Mar 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``எங்க ஏரியா பெட்டி வரட்டும்" - காத்திருக்கும் அதிமுக

தற்போதைய நிலவரப்படி காங்கிரஸ் வேட்பாளர் இளங்கோவன் 30,000 வாக்குகளை தாண்டி முன்னிலையில் இருக்கிறார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் தென்னரசு 10,000 வாக்குகளை பெற்று பின்னடைவில் இருக்கிறார்.