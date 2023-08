Published: 14 Aug 2023 10 AM Updated: 14 Aug 2023 10 AM

``ஜெயலலிதாவுக்கு அன்று நடந்ததை `நாடகம்’ என்று ஸ்டாலின் கூறுவதுதான் நாடகம்!" - சாடிய ஓபிஎஸ்!

``தமிழ்நாடு சட்டமன்றப்‌ பேரவையில்‌ நடைபெற்ற நாகரிகமற்ற செயலை நாடகம்‌ என்று சொல்வது முழுப்‌ பூசணிக்காயை சோற்றில்‌ மறைப்பதற்குச் சமம்‌." - ஓபிஎஸ்