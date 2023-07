Published: 19 Jul 2023 6 AM Updated: 19 Jul 2023 6 AM

மதுரை: "மேக்கேதாட்டூ விவகாரத்தில் காங்கிரஸ் அரசு அரசியல் செய்கிறது" - கர்நாடக முன்னாள் துணை முதல்வர்

"எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணியால் வெற்றி பெற முடியாது. பிரதமர் மோடியை மீண்டும் பிரதமராக்க மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டனர்" என்று கர்நாடக மாநில முன்னாள் துணை முதலமைச்சர் ஈஸ்வரப்பா தெரிவித்தார்.