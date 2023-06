Published: Just Now Updated: Just Now

மதக்கலவரங்களில் இறந்த சிறுபான்மை மக்களுக்கு ரூ.25 லட்சம் நிவாரணம்! - பாஜக-வைச் சாடிய சித்தராமையா!

‘மதக்கலவரங்களில் மரணித்த சிறுபான்மைப் பிரிவைச் சேர்ந்த குடும்பங்களுக்கு பா.ஜ.க நிவாரணம் வழங்க மறுத்துவிட்டது. இது குறித்து நான் சட்டப்பேரவையில் பேசியும், பா.ஜ.க செவிசாய்க்கவே இல்ல.’ – சித்தராமையா