தஞ்சாவூர்: `முதல்வர் ஸ்டாலின் மனு வாங்கவில்லை’ - சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்திய விவசாயிகள்

``எப்போதும் விவசாயிகள் சாலையோரத்தில் நின்றால் காரை நிறுத்தி மனுக்கள் வாங்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின் இந்த முறை நேரம் இருந்தும் மனு வாங்காமல் சென்று விட்டார்” - போராட்டம் நடத்திய விவசாயிகள்