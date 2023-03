Published: 08 Mar 2023 9 AM Updated: 08 Mar 2023 9 AM

`உரம் வாங்கும் விவசாயிகளிடம் சாதி விவரம் கேட்கப்பட்ட விவகாரம்! - சர்ச்சையும் பின்னணியும்

மூலப்பொருள்களின் விலை உயரும்போதெல்லாம் ரசாயன உரங்களின் விலையும் அதிகரிக்கும். இந்த விலையேற்றம் சமானிய விவசாயிகளைப் பெரிதும் பாதிக்கும் என்பதால் அடியுரமான டி.ஏ.பி., மேல் உரமான யூரியா ஆகியவற்றை மானிய விலையில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கி வருகிறது அரசாங்கம்.