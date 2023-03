Published: 28 Mar 2023 9 AM Updated: 28 Mar 2023 9 AM

Published: Yesterday at 9 AM Updated: Yesterday at 9 AM

`மக்களைத் தேடி மேயர்’ முதல் மாணவர்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் வரை - சென்னை மாநகர பட்ஜெட்டின் முக்கிய அம்சங்கள்

சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட்டில் மழைநீர் வடிகால் பணிகளுக்கு ரூ.1,482.70 கோடி, சாலை பராமரிப்புக்கு ரூ.881.20 கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாமன்ற உறுப்பினர்களின் வார்டு நிதி ரூ.40 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது.