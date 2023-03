Published: 06 Mar 2023 9 AM Updated: 06 Mar 2023 9 AM

``முதல்வரின் குடும்பத்தினரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சி..." - திமுகவை சாடிய அண்ணாமலை

``முதல்வரின் குடும்பத்தினரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட காழ்ப்புணர்ச்சியும், வன்மமும் தற்போது வட மாநிலத்தவர் மீது திரும்பி விடக்கூடாது" - அண்ணாமலை