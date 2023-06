Published: 09 Jun 2023 11 AM Updated: 09 Jun 2023 11 AM

"பிரிஜ் பூஷன் மீதான கோபத்தில் தான் பொய் புகாரளித்தேன்" - சிறுமியின் தந்தை கருத்தால் திடீர் திருப்பம்

``என்னுடைய மகள் பாகுபாடாக நடத்தப்பட்டார் என்ற கோபத்தைத் தவிர, இதில் அவருக்கு எதிராக வேறு எதுவும் இல்லை." - சிறுமியின் தந்தை