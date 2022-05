Published: 02 May 2022 8 AM Updated: 02 May 2022 8 AM

``ஃபிளக்சில் என் படத்தை ஏன் போடல?" - திமுக நகர்மன்றத் தலைவர் வாக்குவாதம்; சமாதானம் செய்த எம்.எல்.ஏ