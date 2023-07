Published: Just Now Updated: Just Now

அமெரிக்கா: இந்திய வம்சாவளி பெண் எம்.பி-யை அச்சுறுத்தும் வகையில் பின்தொடர்ந்த நபருக்கு ஓராண்டு சிறை!

அமெரிக்காவின் முதல் இந்திய வம்சாவளி பெண் எம்.பி பிரமிளா ஜெயபாலுக்கு கடந்த ஆண்டு மிரட்டல் விடுத்த நபருக்கு நீதிமன்றம் ஓராண்டு சிறைத்தண்டனை விதித்தது.