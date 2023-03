Published: 01 Mar 2023 6 AM Updated: 01 Mar 2023 6 AM

100 ஆண்டுகள் கண்ட சென்னை மாநகராட்சி மாமன்றம்... முதல் முதலாக ஒலித்த தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து!

சென்னை மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்டம் முதல் முறையாகத் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துடன் தொடங்கியது.