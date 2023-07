Published: 18 Jul 2023 11 AM Updated: 18 Jul 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

பெண்ணுடன் நெருக்கம்; முன்னாள் பாஜக எம்.பி என வெளியான வீடியோ - மகாராஷ்டிரா அரசியலில் அடுத்த பரபரப்பு

மும்பை பா.ஜ.க. முன்னாள் எம்.பி.கிரீத் சோமையா பெண் ஒருவருடன் நெருக்கமாக இருப்பது போன்ற வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.