``ஸ்டாலின் ஆட்சியில் பல்வேறு தொழில்கள் அண்டை மாநிலங்களுக்கு இடம்பெயர்கின்றன!'' - சி.வி.சண்முகம்

"விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 270 கல்குவாரிகள் இயங்கிக்கொண்டிருக்கின்றன. அதை நம்பி, ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள்."- சி.வி.சண்முகம்