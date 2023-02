Published: Just Now Updated: Just Now

``என் மகளுக்கு வழங்குவதைப் போலவே 51 ஜோடிகளுக்கும் திருமண சீர்வரிசைப் பொருள்கள்!" - ஆர்.பி.உதயகுமார்

``ஒரே மாதிரியாக முகூர்த்தப் புடவை, வேட்டி, தாலிக்குத் தங்கம், சீர்வரிசை உள்ளிட்ட அனைத்துப் பொருள்களும் வழங்கப்படும். 51 ஜோடிகளும் ஒரே மேடையில் அமரும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது." - ஆர்.பி.உதயகுமார்