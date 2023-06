Published: 22 Jun 2023 6 AM Updated: 22 Jun 2023 6 AM

"நீதிமன்றத்தில் தப்பித்தாலும், மக்கள் மன்றத்தில் முடியாது..!" - செந்தில் பாலாஜியைச் சாடிய தங்கமணி

``கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் எப்படியோ தவறான வாக்குறுதியளித்து வெற்றி பெற்றுவிட்டார்கள். ஆனால், இப்போது மக்கள் இந்த ஆட்சியின்மீது வெறுப்பில் இருக்கின்றனர்." - தங்கமணி