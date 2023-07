Published: 21 Jul 2023 11 AM Updated: 21 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

"பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வைத்து விற்றவர் தற்போது புழல் சிறையில் இருக்கிறார்" - விஜயபாஸ்கர் விமர்சனம்

``மீண்டும் அ.தி.மு.க ஆட்சி வரும். நாடாளுமன்றத் தேர்தலுடன் சட்டமன்றத் தேர்தலும் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் தற்போது அதிமாக இருக்கின்றன.'' - விஜயபாஸ்கர்