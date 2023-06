Published: Just Now Updated: Just Now

`ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் ஊழல், ரூ.5 கோடி கைமாறியிருக்கிறது!' – சி.பி.ஐ விசாரணை கோரும் நாராயணசாமி

``60 ஆண்டுக்கால காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ரூ.55 லட்சம் கோடி கடன்தான் இருந்தது. ஆனால் 9 ஆண்டுக்கால பா.ஜ.க ஆட்சியில் கடன் தொகை ரூ.100 லட்சம் கோடி உயர்ந்து, ரூ.155 லட்சம் கோடியாக இருக்கிறது.” – முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி