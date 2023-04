Published: Just Now Updated: Just Now

பிளேபாய் இதழில் பிரான்ஸ் அமைச்சரின் கவர் போட்டோ! - அரசியல் அரங்கில் சர்ச்சையைக் கிளப்பிய போட்டோஷூட்

`பெண்கள் தங்கள் உடலைக் கொண்டு எல்லா நேரத்திலும், எல்லா இடங்களிலும் விரும்பியதைச் செய்யும் உரிமையை நான் பாதுகாக்கிறேன்.' - பிரான்ஸ் அமைச்சர் மார்லின் ஷியப்பா