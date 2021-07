`இந்தியக் கடல் இனி மீனவனுக்குச் சொந்தமில்லையா?' -புதிய கடல் சட்ட திட்டங்கள் சொல்வதென்ன? ஓர் அலசல்

1. ஆழ்கடலில் சுரங்கம் அமைக்க மற்றும் மனிதன் செல்லவதற்கான தொழில்நுட்பக் கருவிகள் உருவாக்கம் (Development of Technologies for Deep Sea Mining, and Manned Submersible)

2. பெருங்கடல் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வானிலை ஆய்வை மேம்படுத்தல் (Development of Ocean Climate Change Advisory Services)

3. ஆழ்கடல் பல்லுயிரினங்களை ஆராய மற்றும் பாதுகாப்பதற்கான தொழில்நுட்பக் கருவிகள் கண்டுபிடித்தல் (Technological innovations for exploration and conservation of deep-sea biodiversity)

4.ஆழ்கடல் ஆய்வு மற்றும் அகழாய்வு (Deep Ocean Survey and Exploration)

5. கடலிலிருந்து எரிசக்தி மற்றும் குடிநீர் பெறுதல் (Energy and freshwater from the Ocean)

6. கடல் உயிரியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் அமைத்தல் (Advanced Marine Station for Ocean Biology)

ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சித் திட்டத்தின் செயல்பாடுகள், பயன்பாடுகள் மற்றும் பாதிப்புகள் பற்றி அறிவதற்கு முன்னர் ஒரு புரிதலுக்காக அத்திட்டத்தின் தொடக்கம், வளர்ச்சி குறித்தான காலக்கோட்டைக் காண்போம்.